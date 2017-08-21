Путин пожелал успехов Жвачкину на выборах главы Томской области

СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин заявил, что идет на выборы главы региона осенью текущего года; президент России Владимир Путин пожелал ему удачи и успехов.
"Спасибо, да. Уже началась кампания, работаем", — сказал Жвачкин.
Глава государства пожелал ему удачи на выборах, и обратил внимание на то, что при реализации крупных проектов нужно помнить о рядовых гражданах, проблемных вопросах.
Рассказывая о проектах, которые регион реализует в социальной сфере и экономике с участием ученых, Жвачкин попросил Путина включить Томскую область в состав пилотного региона по реализации стратегии научно-технологического развития. Президент в свою очередь пообещал рассмотреть этот вопрос.
"Хорошо. Давайте мы посмотрим, как его можно вмонтировать в общую стратегию, как это должно быть органично сделано, и потом решим", — ответил Путин.
Руководитель региона также сообщил, что в Томской области в районах с плохим качеством питьевой воды сейчас размещают специальные установки по ее очистке, а также реализуется программа по "бюджетному дому", которая делает доступным жилье для врачей и учителей.