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Политика

Путин пожелал успехов Жвачкину на выборах главы Томской области

16:2421.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности Томской области Сергей Жвачкин во время встречи с Владимиром Путиным . 21 августа 2017Временно исполняющий обязанности Томской области Сергей Жвачкин во время встречи с Владимиром Путиным . 21 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин заявил, что идет на выборы главы региона осенью текущего года; президент России Владимир Путин пожелал ему удачи и успехов.

Первый заместитель руководителя фракции Политической партии Либерально-демократическая партия России Алексей Диденко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На встрече Путин поинтересовался у Жвачкина, есть ли у того планы пойти на выборы, отметив, что в целом регион развивается достаточно интенсивно за время работы врио губернатора. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина, назначив его врио главы региона, в феврале.

"Спасибо, да. Уже началась кампания, работаем", — сказал Жвачкин.

Глава государства пожелал ему удачи на выборах, и обратил внимание на то, что при реализации крупных проектов нужно помнить о рядовых гражданах, проблемных вопросах.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"А что касается выборов и работы в будущем – желаю Вам успехов", — сказал Путин.

Рассказывая о проектах, которые регион реализует в социальной сфере и экономике с участием ученых, Жвачкин попросил Путина включить Томскую область в состав пилотного региона по реализации стратегии научно-технологического развития. Президент в свою очередь пообещал рассмотреть этот вопрос.

"Хорошо. Давайте мы посмотрим, как его можно вмонтировать в общую стратегию, как это должно быть органично сделано, и потом решим", — ответил Путин.

Руководитель региона также сообщил, что в Томской области в районах с плохим качеством питьевой воды сейчас размещают специальные установки по ее очистке, а также реализуется программа по "бюджетному дому", которая делает доступным жилье для врачей и учителей.

День голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выборы губернатора Томской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. Документы, в том числе подписи глав и депутатов муниципальных образований, представили: врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (от "Единой России"), руководитель фракции в Законодательной думе Томской области, депутат Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от "Справедливой России"), глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР).

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