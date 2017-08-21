В Госдуме прокомментировали назначение Антонова на пост посла России в США

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия не поторопилась с назначением Анатолия Антонова на пост посла РФ в США, он очень сильный дипломат, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В понедельник замглавы МИД Антонов был назначен послом России в США, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Я считаю, что (он – ред.) дипломат, который занимался на протяжении многих лет Соединенными Штатами Америки, занимался вопросами разоружения, его хорошо знают там, он очень сильный дипломат, и я думаю, что мы нисколько не поторопились с его назначением", — сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий добавил, что тот хаос, который вызвало сокращение почти двух третей состава американского посольства в России, приведет к возникновению некоторых проблем.

"Американцы, аппарат их, механизм, не настолько мобильный, чтобы за полтора месяца отладить эту систему работы, (механизм – ред.) будет давать какие-то сбои, и это понятно, и они сейчас заранее предупреждают об этом, с одной стороны, с другой стороны – пытаются шантажировать", — отметил депутат.

Как в понедельник сообщило посольство США в Москве, с 23 августа из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии приостанавливается выдача неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура будет возобновлена, но только в Москве.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору.