Путин назначил Анатолия Антонова новым послом в США

МОСКВА, 21 авг— РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.

"Назначить Анотонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — говорится в указе , опубликованном на сайте Кремля.

Двумя другими указами Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел, а Сергея Кисляка — от обязанностей посла России в США.

Антонов — карьерный дипломат, с 2007 года он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, владеет английским и бирманским языками.

В 2004-2011 годах Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, в 2011-2016 – заместителем министра обороны, после чего снова вернулся в МИД.

Антонов сменит на посту главы российской дипмиссии в Вашингтоне Сергея Кисляка, который занимал эту должность с 2007 года. В последнее время американские СМИ много писали о Кисляке как о "проводнике российского влияния", с его именем было связано несколько громких отставок. Так, со своего поста ушел cоветник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, которого обвиняли в том, что он не полностью рассказал спецслужбам о беседе с Кисляком. А генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа, поскольку СМИ писали, что, будучи сенатором, он также встречался с российским послом. Кроме того, СМИ называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято российским МИД и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.