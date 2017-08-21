Лавров отреагировал на решение США прекратить выдачу виз белорусам в России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В решении Соединенных Штатов прекратить выдачу виз гражданам Белоруссии на территории России очевиден политический оттенок, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, решение о том, что белорусские граждане должны теперь обращаться в американские консульства не в Москве и Санкт-Петербурге, а направляться в Вильнюс, Киев и Варшаву, объясняется той же логикой, что и ограничения в отношении российских граждан. Министр подчеркнул, что США стремятся "вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти".
"Я думаю, политический оттенок здесь для всех очевиден", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
По его словам, "это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации (экс-президента США Барака) Обамы в чистом виде".