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Политика

Лавров отреагировал на решение США ограничить выдачу виз россиянам

13:2821.08.2017
(обновлено: 13:56 21.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 21 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США
"Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — сказал Лавров.

По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.

"Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", — добавил глава МИД.

Лавров напомнил, что в конце 2016 года американская сторона выслала группу российских дипломатов, "отобрав с нарушением международных норм российскую собственность". При этом Россия не стала отвечать на этот шаг США сразу, а ввела ответные меры только после того, как конгресс принял новый широкий набор санкций.

"Утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможностей выполнять консульские функции, включая выдачу виз, — я думаю, это равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы", — подчеркнул Лавров.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

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