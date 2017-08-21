Лавров отреагировал на решение США ограничить выдачу виз россиянам

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.
По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.
"Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", — добавил глава МИД.
Лавров напомнил, что в конце 2016 года американская сторона выслала группу российских дипломатов, "отобрав с нарушением международных норм российскую собственность". При этом Россия не стала отвечать на этот шаг США сразу, а ввела ответные меры только после того, как конгресс принял новый широкий набор санкций.
"Утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможностей выполнять консульские функции, включая выдачу виз, — я думаю, это равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы", — подчеркнул Лавров.
Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.