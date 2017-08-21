Сурков прибыл в Белоруссию для переговоров с Волкером

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Белоруссию, где проведет встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщил РИА Новости в понедельник дипломатический источник.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел Сурков. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил РИА Новости, что встреча пройдет в понедельник в Минске в закрытом для прессы формате. В свою очередь источник сообщил РИА Новости, что встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.

"Буквально в эти минуты проходит встреча помощника президента России Суркова в аэропорту Минска", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что планируется однодневный визит, однако сроки пребывания зависят от хода переговоров.