Москва должна ответить на ограничение работы посольства США, считают в Думе

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Ограничение работы посольства США в РФ – это попытка сделать вид, что Вашингтон ответил на высылку американских дипломатов из России, это дальнейший курс на ухудшение отношений между странами, на который нужно ответить, но без спешки, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в РФ. Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в РФ.

"Это, конечно, дальнейший курс на ухудшение отношений между Россией и США. Это попытка сделать вид, что США отвечают на санкции России в отношении американских дипломатов, когда 455 человек осталось, остальные были высланы", — сказал Новиков РИА Новости.

Депутат также напомнил, что эта высылка была связана с неправомерным решением Вашингтона о дипсобственности и дипломатах РФ, которое было принято ещё в конце прошлого года.

"Опыт показал, что Россия не оставляет подобных действий без ответа, что они должны быть выверенными, никакой спешки в этом отношении нет. Вести себя нужно достойно, отвечать нужно, но делать это так, чтобы не активизировать бесконечное количество витков напряженности в отношениях между двумя странами", — подытожил парламентарий, отвечая на вопрос, нужно ли ответить на заявления посольства США.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.