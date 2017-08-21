В СФ рассказали о возможном ответе на ограничения США в работе посольства

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ограничения в работе посольства США в России являются "демаршем", ответ России "не заставит себя ждать" и будет зеркальным, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Как сообщили в посольстве, изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в России. В дипмиссии пояснили, что с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве.

"Это, конечно, демарш. Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально", — сказал он.