МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия и Египет заинтересованы в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в прекращении использования региона террористами и прочими представителями организованной преступности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
Он добавил, что оба государства заинтересованы в том, чтобы все народы региона жили в безопасности и добрососедстве.
По его словам, ситуация в регионе Ближнего Востока и Cеверной Африки такова, что чем чаще стороны будут "сверять часы", обмениваться оценками, тем полезнее будет для дела урегулирования.