Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи. 21 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия и Египет заинтересованы в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в прекращении использования региона террористами и прочими представителями организованной преступности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"В наших усилиях по содействию разрешению многочисленных кризисов в регионе севера Африки и Ближнего Востока мы руководствуемся теми же целями, что и Египет — мы хотим стабилизации региона, прекращения его использования террористами, наркотрафикерами и прочими представителями организованной преступности", — сказал Лавров.

Он добавил, что оба государства заинтересованы в том, чтобы все народы региона жили в безопасности и добрососедстве.

По его словам, ситуация в регионе Ближнего Востока и Cеверной Африки такова, что чем чаще стороны будут "сверять часы", обмениваться оценками, тем полезнее будет для дела урегулирования.