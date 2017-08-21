Сергея Герасимова сняли с должности первого замминистра юстиции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра юстиции РФ Сергея Герасимова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Освободить Герасимова Сергея Алексендровича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщается на сайте Минюста, Герасимов родился в марте 1954 года, в конце 90-х работал в министерстве торговли РФ. С 2001 года занимал различные должности в администрации президента России. С 2011 по 2014 годы занимал пост замминистра внутренних дел РФ. В 2014 году был назначен на должность первого замминистра юстиции.