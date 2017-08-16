В Крыму ответили на заявление из Украины о возвращении полуострова силой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Обещание одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова вернуть Крым в состав Украины военным путем вызывают сарказм и улыбку, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.
Ранее Ислямов в интервью украинским СМИ заявил, что необходимо готовиться к освобождению Крыма и "если понадобится — военным путем".
Глава госкомитета считает, что Ислямова ждет судьба опального на Украине политика Михаила Саакашвили.
"Он может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет", — сказал Смирнов.
Смирнов подчеркнул, что в Крыму никому не дадут ни малейших шансов раскачать ситуацию.
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