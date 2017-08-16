В Крыму ответили на заявление из Украины о возвращении полуострова силой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Обещание одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова вернуть Крым в состав Украины военным путем вызывают сарказм и улыбку, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее Ислямов в интервью украинским СМИ заявил, что необходимо готовиться к освобождению Крыма и "если понадобится — военным путем".

"Это все вызывает сарказм и улыбку. Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика "воинствующая" только для того, чтобы прикрыть собственные грехи… Вся эта история ровным счетом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег", — сказал Смирнов в эфире радиостанции " Спутник в Крыму ".

Глава госкомитета считает, что Ислямова ждет судьба опального на Украине политика Михаила Саакашвили.

"Он может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет", — сказал Смирнов.

Смирнов подчеркнул, что в Крыму никому не дадут ни малейших шансов раскачать ситуацию.

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