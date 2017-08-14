Суд объяснил, почему снял "Коммунистов России" с выборов в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 14 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Ставропольский краевой суд снял партийный список "Коммунистов России" с выборов в заксобрание Северной Осетии из-за несоответствия подписей в заявлениях на согласие баллотироваться и уведомлениях об открытии счетов у более чем половины кандидатов, сообщается в ответе суда на запрос РИА Новости.

В понедельник члены партии "Коммунисты России" завили о начале бессрочной голодовки из-за снятия с выборов в заксобрание республики Северная Осетия партийного списка кандидатов. Участники акции выступают с призывом к Верховному суду РФ отменить решение Ставропольского краевого суда и будут его обжаловать.

"Основанием для принятия решения послужило установление судом того, что при предоставлении документов в ЦИК Северной Осетии в заявлениях о согласии баллотироваться и уведомлениях об открытии счетов, которые должны быть подписаны лично каждым кандидатом, подписи выполнены не одним кандидатом, а разными лицами", — говорится в документе.

Поскольку число выявленных лиц составило 42 человека, что превысило 50% от их общего числа в партийном списке, то в силу положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", это повлекло отмену постановления Центральной избирательной комиссии Северной Осетии о регистрации всего списка, отметили в суде.

Как отмечается, с просьбой исключить из партийного списка более 40 кандидатов от "Коммунистов России" в суд обратилось Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия РФ".

"По состоянию на понедельник указанное решение в законную силу не вступило. Данное решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение пяти дней со дня его принятия судом", — отметили в Ставропольском краевом суде.