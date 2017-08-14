В МИД пообещали ответить, если США осложнят работу российских дипломатов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Любое осложнение работы российских дипломатов в США послужит сигналом того, что Вашингтон не готов к нормализации отношений, тем не менее, Москва все-таки надеется, что дело не дойдет до нового обострения, заявил в понедельник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы внимательно следим за всеми сигналами относительно того, как дальше поведет себя американская сторона в вопросе об организации деятельности наших диппредставительств в США",- заявил Рябков, комментируя появившиеся в ряде СМИ публикации по поводу возможных ответных мер США на сокращение РФ численности сотрудников американских дипмиссий.

По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для РФ "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, — серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".

Тем не менее, по его словам, в Москве "все-таки хотели бы надеяться, что до очередного обострения не дойдет, и отношения эти удастся стабилизировать".