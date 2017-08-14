Сенатор рассказал, как РФ ответит на новые ограничения для дипломатов в США

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия в случае введения Вашингтоном ограничений для своих дипломатов на перемещения в США ответит зеркально и "без особого промедления", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности. По данным издания, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). Более того, для дипломатов будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы.

"Россия в случае таких ограничений будет отвечать зеркально и без особого промедления. Решение будет принимать политическое руководство страны, есть разные способы реагирования, но в данном случае, скорее всего, будут такие ответные меры", — сказал Климов.

По его словам, после сокращения числа дипработников США в России и мер по дипсобственности, которые были приняты в ответ на "демарш Вашингтона" по высылке российских дипломатических сотрудников из США, "ситуация вышла в ноль".

"Однако США решили продолжить эту ситуацию новым витком напряжённости, этим явно недружественным шагом", — констатировал сенатор.

По словам Климова, "было бы неправильно" создавать разные условия для работы дипперсонала США в России и российского дипперсонала в США.