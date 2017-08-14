МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия в случае введения Вашингтоном ограничений для своих дипломатов на перемещения в США ответит зеркально и "без особого промедления", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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"Россия в случае таких ограничений будет отвечать зеркально и без особого промедления. Решение будет принимать политическое руководство страны, есть разные способы реагирования, но в данном случае, скорее всего, будут такие ответные меры", — сказал Климов.
По его словам, после сокращения числа дипработников США в России и мер по дипсобственности, которые были приняты в ответ на "демарш Вашингтона" по высылке российских дипломатических сотрудников из США, "ситуация вышла в ноль".
"Однако США решили продолжить эту ситуацию новым витком напряжённости, этим явно недружественным шагом", — констатировал сенатор.
По словам Климова, "было бы неправильно" создавать разные условия для работы дипперсонала США в России и российского дипперсонала в США.