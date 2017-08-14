Чепа: РФ адекватно ответит на новые ограничения для своих дипломатов в США

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Возможные ограничения для российских дипломатов на перемещения в США вызовут трудности в их работе, подобные действия Вашингтона вынудят Москву адекватно ответить, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км) и ужесточить процедуру нотификации (уведомления госдепартамента о своих планах отъехать на расстояние, превышающее нормы) в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности, сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

"Это глупости. Естественно, это вызовет определенные затруднения в работе, это не будет способствовать укреплению налаживания каких-то взаимоотношений. Но в любом случае, как мы и предупреждали, любые действия сегодня в отношении наших дипломатов, будут иметь ответную адекватную реакцию", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат уточнил, что пока говорить о том, в чем именно будет заключаться адекватный ответ сложно.

"Сегодня администрация (президента США Дональда Трампа — ред.) является заложником внутренней своей борьбы. И Госдеп тоже является в том числе и заложником всего вот этого. И своими вот этими недальновидными действиями, глупыми действиями они вынуждают и нас адекватно отвечать", — подытожил он.