МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ответные меры РФ в отношении дипкорпуса и дипсобственности США в РФ не наносят удар по двустороннему сотрудничеству, поскольку оно уже было ранее свернуто Вашингтоном, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

"Учитывая, что с их (США) стороны никаких позитивных подвижек не было (в урегулировании проблемы дипкорпуса РФ в США), соответственно, были приняты ответные меры. Но они не ударили и не ударяют по двустороннему сотрудничеству и взаимодействию (РФ и США), потому что именно оно — это самое взаимодействие и сотрудничество — было свернуто Вашингтоном и сделано было это несколько лет назад", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".