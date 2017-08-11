"Единая Россия" призвала партии подписать соглашение "За честные выборы"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. "Единая Россия" призывает все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов на региональных выборах, подписать соглашение "За честные выборы" и не допускать в своей кампании "черных" технологий, заявил замсекретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

В субботу начинается период агитации в СМИ в рамках предвыборной кампании на предстоящих 10 сентября выборах в органы власти в российских регионах.

"В преддверии старта агитации "Единая Россия" призывает все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов, подписать соглашение "За честные выборы" и строго его соблюдать. Мы призываем и свои региональные отделения, и наших оппонентов вести кампанию честно и открыто, не допуская "черных" технологий. От этого зависит в первую очередь отношение людей к предстоящим выборам, то, с каким настроением они придут на избирательные участки и придут ли", — цитирует пресс-служба партии слова Селиверстова.

По его словам, "Единая Россия" "заинтересована в открытых, честных и прозрачных выборах, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности голосования". Он напомнил, что практика подписания соглашений о честных выборах между политическими партиями существует давно и была введена ЕР.

"Рассчитываем, что и на этих выборах партии, которые подпишут такое соглашение, будут его неукоснительно придерживаться", — добавил он.