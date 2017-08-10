Посольство России в США ответило на заявление Госдепа по высылке дипломатов

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. России не пришлось бы сокращать число американских дипломатов, если бы ранее не было действий со стороны Вашингтона, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в США.

"В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" — не наш выбор", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества". "Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.