В госдепе заявили о сохранении низкого уровня доверия между США и Россией

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. В отношениях США и РФ по-прежнему сохраняется низкий уровень доверия, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Отношения США с Россией, безусловно, находятся в низкой точке…Низкий уровень доверия все еще существует", — заявила Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что на последней встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились, что "им следует продолжать искать области сотрудничества, где наши страны смогут работать вместе".

"Одно из мест, где мы можем работать вместе, это юго-западная Сирия и перемирие. Кому-то может показаться, что это не так много, но это область, где мы можем работать вместе, стараясь выстроить доверие, стараясь найти (новые) области для сотрудничества", — сказала Науэрт.

"В областях, где наши взгляды не совпадают, мы продолжим защищать принципы США, политику в отношении России и с остальным миром", — добавила она.

Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США ранее подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определил границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.