Памфилова призвала глав регионов к щепетильности в предвыборных акциях

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала исполняющих обязанности глав регионов как можно аккуратнее подходить к организации публичных акций в ходе избирательной кампании, чтобы ни у кого не возникало подозрений в их подоплеке.

В ходе заседания ЦИК Памфилова пояснила, что ранее громко прозвучала в СМИ ситуация с розыгрышем призов в ходе фестиваля "Уральские самоцветы" в Свердловской области — сообщалось, что проведение фестиваля планируется "чуть ли не на избирательных участках".

"Будем эту ситуацию держать на контроле, надеюсь, что никаких нарушений закона не будет. Я в связи с этим случаем хотела бы предупредить и обратиться ко всем, в первую очередь исполняющим обязанности руководителя региона… очень щепетильно и тщательно подходить ко всем публичным акциям, которые будут сопровождать эту избирательную кампанию", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что особенно это относится к тем врио губернатора, которые сами планируют участвовать в выборах как кандидаты. По мнению Памфиловой, им надо быть "втройне строже к себе, втройне щепетильнее", чтобы ни у кого не возникало никаких подозрений, "зачем и для чего проводятся эти акции".

Она также попросила уполномоченного по правам человека в Свердловской области держать ситуацию с проведением фестиваля "Уральские самоцветы" на контроле. При этом, по предварительной информации избирательной комиссии Свердловской области, озвученной в ходе заседания ЦИК в среду, во время проведения фестиваля "агитации не предусматривается" и не проводится, участие в мероприятиях добровольное. Организатором фестиваля "Уральские самоцветы" является одноимённый благотворительный фонд развития общественных инициатив, среди благотворителей — крупные предприятия региона.