Путин: диалог с гражданами должен быть приоритетом в работе местных властей

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Диалог с гражданами и стремление получить от них обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам. А значит диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти", — заявил Путин в Кирове на Совете по развитию местного самоуправления.

Глава государства отметил, что руководители на местах должны вести диалог и быть заинтересованы в общении и построении планов вместе с жителями.

"Только при постоянном неформальном заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует. И вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития", — сказал он.