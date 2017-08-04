МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение Совета Евросоюза расширить санкции в отношении России вызывает глубокое сожаление, Москва рассматривает этот шаг как недружественный и необоснованный, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна "Сименс" вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", — заявили в ведомстве.

"Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", — отметили в МИД.

Ведомство также выразило разочарование "доводимой до абсурда политизацией вопроса", который в действительности представляет собой коммерческий спор.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эти решения, включая возможные финансовые последствия для Siemens и других европейских компаний, работающих в России, "целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии".