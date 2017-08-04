ЦИК подтвердил отказ в регистрации кандидата в губернаторы Бурятии от КПРФ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ, исходя из формальных требований закона, подтвердила решение избиркома Бурятии, отказавшего в регистрации на выборах главы республики кандидату от КПРФ Вячеславу Мархаеву, вместе с тем материалы о возможном применении административного ресурса в регионе планируют направить в Генпрокуратуру.

Основанием для отказа коммунисту стало недостаточное количество достоверных подписей муниципальных депутатов, указано в постановлении ЦИК России, принятом на заседании в пятницу.

На выборах главы Бурятии кандидаты должны были собрать 216 подписей не менее чем в 18 районах и городских округах, в числе которых должно было быть 30 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Мархаев представил 226 подписей, в том числе 32 подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Избирком Бурятии признал две подписи недостоверными, а ещё три не были зачтены, поскольку ранее эти депутаты поставили подписи за другого кандидата — врио главы республики Алексея Цыденова.

Центризбирком признал правильным вывод избирательной комиссии Бурятии о том, что количество достоверных подписей в поддержку Мархаева составляет 221, в том числе 29 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а общее количество районов и городских округов составило 15, что является недостаточным для регистрации.

В связи с этим ЦИК принял решение оставить без изменения постановление избиркома Бурятии об отказе Мархаеву в регистрации кандидатом на должность главы республики, а его жалобу — без удовлетворения.

Глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания поинтересовалась у кандидата от КПРФ, передал ли он имеющиеся материалы о возможных нарушениях в Генпрокуратуру. Она отметила, что считает убедительными доводы о возможных нарушениях, представленные им в пятницу на рабочей группе.

"Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста: все факты, которые вы собрали — очень убедительные, на мой взгляд, — о возможном применении административного ресурса, о возможных злоупотреблениях, вы передали в генеральную прокуратуру? Это то, что выходит за компетенцию нашей комиссии", — сказала председатель Центризбиркома.

Мархаев в ответ сообщил, что такого обращения к правоохранителям не было. "Я думаю, что мы будем учитывать ваше решение", — добавил он.

В ЦИК посоветовали ему обратиться с жалобой, в которой была бы изложена вся информация о возможных нарушениях, пообещав перенаправить материалы в прокуратуру.

"Чтобы направить жалобу с нашим сопроводительным письмом от имени ЦИК в генеральную прокуратуру, чтобы очень подробно и тщательно разобраться во всех тех процессах, которые привели к такому финалу, когда, действительно, мы вынуждены принимать правильное по форме решение, — потому что мы не имеем права нарушать закон, — но полностью издевательское по содержанию", — заявила Памфилова.