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Политика

Хороший улов: Путин порыбачил в Сибири и пообещал подумать о новом сроке

14:5304.08.2017
(обновлено: 15:14 04.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.  Владимир Путин за время поездки на Дальний Восток и в Сибирь обсудил экологическую ситуацию на Байкале, выпустил в озеро мальков омуля и пообещал подумать над просьбой местных жителей баллотироваться на выборах в 2018 году.

Также глава государства успел порыбачить и решить вопрос со строительством дороги на Ольхоне.

Рыбалка в тайге

Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
В Сибири Путин два часа гонялся за щукой, но своего добился, сообщил Песков
Путин отправился с рабочей поездкой в Благовещенск и Улан Удэ. Но перед этим остановился в Южной Сибири порыбачить в тайге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в этот раз рекордов, как с 21-килограммовой щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше". Кроме того, глава государства за время двухдневной остановки в Туве успел искупаться и позагорать.

На Байкале глава государства поучаствовал в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.

Контейнер с 50 тысячами мальков установили на небольшом деревянном пирсе возле визит-центра заповедника. Президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Глава государства сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальную рыбу — потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Мальков выпускают в озеро регулярно — для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.

Дорога на остров

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин в Сибири катался на квадроциклах, плотах и глиссере "Пиранья"
После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию. Именно там он поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу.

Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии" еще в середине июня.

Узнав, что в пятницу президент будет на острове Танхое, они хотели садиться в лодку и плыть туда. Жители поселка хотели снова поднять этот вопрос, поскольку "никто из вышестоящей власти ни словом ни обмолвился про работу, которая начата по дороге". Но еще раз просить главу государства обратить внимание на эту ситуацию не пришлось.

Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. Губернатор пообещал составить смету к понедельнику.

О том, что отсутствие дороги наносит ущерб природе острова, речь идет давно. Туристы, а за сезон их на Ольхоне бывает порядка 300 тысяч, ездят на машинах по степи и побережью, так как местная дорога находится в ужасном состоянии и передвигаться по ней практически невозможно.

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© Пресс-служба Президента РФ
Путин объяснил, каких действий ждет от Генпрокуратуры на Байкале

Обещание подумать

Чуть позже на совещании с руководителями регионов округа, которые пострадали от лесных пожаров, Путин поручил врио главы Бурятии Алексею Цыденову разобраться с неэффективной работой МЧС, на которую жалуются жители, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.

Глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "прямой линии".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Я подумаю": Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

Ранее Песков  рассказал журналистам, что Путин ввел новую практику — использует материалы "прямой линии" и весь массив обращений, которые предметно обсуждает с главами субъектов.

Во время совещания по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре. В конце рассказа он добавил: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент поблагодарил его и обещал подумать.

Омуль и чай из шиповника: Путин приехал на Байкал
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.Владимир Путин принимает участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.Президент РФ Владимир Путин в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава государства сначала выпустил несколько рыбок в озеро с помощью сачка, а затем остальных — потянув за рычаг на крышке контейнера, в котором было около 50 тысяч мальков.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВыпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Затем президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В туристическом центре Байкальского заповедника президент заглянул в виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.Президент РФ Владимир Путин знакомится с работой визит-центра Байкал заповедный на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кроме того, глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Человек на Байкале", которая занимает несколько помещений информационно-туристического комплекса на берегу озера. Здесь можно ознакомиться с историей заселения Байкала, узнать о ведущейся борьбе с браконьерством. Несколько отдельных стендов посвящены проблемам загрязнения озера.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром города Черемхово Вадимом Семеновым во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедник
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе поездки президент провел встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, который рассказал главе государства о предстоящем праздновании 100-летия города. За чашкой чая из шиповника Путин и Семенов обсудили перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время совещания, посвященного вопросам экологического развития Байкальской природной территории, президент поручил властям разработать план ликвидации "экстремального загрязнения" Байкала, а Генпрокуратуре - проверить территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории в поселке Танхой. 4 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент подчеркнул, что сохранение озера, которое является достоянием не только России, но и всей планеты, - это приоритет государственной политики.
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