Хороший улов: Путин порыбачил в Сибири и пообещал подумать о новом сроке

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Владимир Путин за время поездки на Дальний Восток и в Сибирь обсудил экологическую ситуацию на Байкале, выпустил в озеро мальков омуля и пообещал подумать над просьбой местных жителей баллотироваться на выборах в 2018 году.

Также глава государства успел порыбачить и решить вопрос со строительством дороги на Ольхоне.

Рыбалка в тайге



Путин отправился с рабочей поездкой в Благовещенск и Улан Удэ. Но перед этим остановился в Южной Сибири порыбачить в тайге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в этот раз рекордов, как с 21-килограммовой щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше". Кроме того, глава государства за время двухдневной остановки в Туве успел искупаться и позагорать.

На Байкале глава государства поучаствовал в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.

Контейнер с 50 тысячами мальков установили на небольшом деревянном пирсе возле визит-центра заповедника. Президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Глава государства сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальную рыбу — потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Мальков выпускают в озеро регулярно — для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.

Дорога на остров

После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию. Именно там он поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу.

Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии" еще в середине июня.

Узнав, что в пятницу президент будет на острове Танхое, они хотели садиться в лодку и плыть туда. Жители поселка хотели снова поднять этот вопрос, поскольку "никто из вышестоящей власти ни словом ни обмолвился про работу, которая начата по дороге". Но еще раз просить главу государства обратить внимание на эту ситуацию не пришлось.

Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. Губернатор пообещал составить смету к понедельнику.

О том, что отсутствие дороги наносит ущерб природе острова, речь идет давно. Туристы, а за сезон их на Ольхоне бывает порядка 300 тысяч, ездят на машинах по степи и побережью, так как местная дорога находится в ужасном состоянии и передвигаться по ней практически невозможно.

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Обещание подумать

Чуть позже на совещании с руководителями регионов округа, которые пострадали от лесных пожаров, Путин поручил врио главы Бурятии Алексею Цыденову разобраться с неэффективной работой МЧС, на которую жалуются жители, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.

Глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "прямой линии".

Ранее Песков рассказал журналистам, что Путин ввел новую практику — использует материалы "прямой линии" и весь массив обращений, которые предметно обсуждает с главами субъектов.

Во время совещания по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре. В конце рассказа он добавил: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент поблагодарил его и обещал подумать.