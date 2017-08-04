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Политика

"Я подумаю": Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

13:0604.08.2017
(обновлено: 13:33 04.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подумать о своем участии в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области, отвечая на вопросы пострадавших людей.

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"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — обратился один из жителей к главе государства.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин.

В среду в "Единой России" заявили, что поддержат Владимира Путина, если он примет решение баллотироваться на пост президента.

"Мы поддержим нашего президента на президентских выборах, потому что мы не можем представить себе Россию с другим руководителем", — заявил журналистам лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

Прогноз эксперта

Политолог Глеб Кузнецов заявил, что его не удивляет волнение россиян по поводу президентских выборов 2018 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле прокомментировали результаты соцопроса о выборах 2018 года
"Простые люди, естественно, волнуются: вроде до выборов времени много, а вроде уже и не много. Естественно, эта тема в повестке присутствует. Но окончательное решение президента — я думаю, это будет не ответ на чей-то вопрос, а какое-то инициативное заявление президента. Его и ждем", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Эксперт воздержался от прогнозов по поводу того, когда Путин может озвучить свое решение.

"Это может быть сегодня, а может быть в октябре. Владимир Владимирович — сильный лидер, который привык доминировать в повестке, соответственно, он выберет момент, наиболее для себя подходящий", — добавил политолог.

"В строгом соответствии с законом"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Журнал Time выйдет с портретом Путина на обложке
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос).

Владимир Путин не раз говорил, что еще не принял окончательное решение по поводу своего выдвижения.

Так, в конце мая он заявил об этом в интервью французской газете Figaro. Тогда Путин отметил, что последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией.

"И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией", — отметил президент.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Путин ответил на вопрос о преемнике
По его словам, в выборах смогут участвовать "все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом, процедуры".

При этом Путин отметил, что говорить о его выдвижении на пост президента говорить пока рано.

"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", — подчеркнул российский лидер.

Россияне за Путина

Доктор политических наук Елена Катаева. Архивное фото
© Фото из личного архива Елены Катаевой
Такое ли счастье править нами: почему я беспокоюсь о Путине
В начале июля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым две трети россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после выборов 2018 года. Лишь 18% респондентов видят на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

"Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации", говорилось в материалах "Левады-центра".

Вышедший практически параллельно с этим опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что по итогам июня уровень доверия к Путину составил 49,2%.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Политологи рассказали, будет ли Путин участвовать в выборах-2018
Социологи отмечают, что уровень доверия россиян к действующему президенту продолжает расти. Так, в середине июня такую позицию заняли 48,2% опрошенных.

Кто пойдет на выборы

Ряд политиков уже заявили о своем желании участвовать в выборах 2018 года. Так, о своих планах баллотироваться объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.

"Справедливая Россия" пока не определилась со своим кандидатом.

Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лидер "Яблока" обсудила с Кириенко президентские выборы-2018
"У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня, <…> мне, то я готов, но у нас есть множество достойных кандидатов. <…> Определяться будем осенью", — заявил в апреле лидер партии Сергей Миронов.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов также не исключил своего выдвижения.

"Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата. — Прим. ред.), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы", — сказал Зюганов в рамках XVII съезда КПРФ в мае.

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