"Я подумаю": Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подумать о своем участии в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области, отвечая на вопросы пострадавших людей.
68%Да, я доволен(льна) его работой
16.3%Пока не знаю, решу ближе к выборам
15.7%Нет, я поддерживаю другого кандидата
"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин.
В среду в "Единой России" заявили, что поддержат Владимира Путина, если он примет решение баллотироваться на пост президента.
"Мы поддержим нашего президента на президентских выборах, потому что мы не можем представить себе Россию с другим руководителем", — заявил журналистам лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
Прогноз эксперта
Политолог Глеб Кузнецов заявил, что его не удивляет волнение россиян по поводу президентских выборов 2018 года.
Эксперт воздержался от прогнозов по поводу того, когда Путин может озвучить свое решение.
"Это может быть сегодня, а может быть в октябре. Владимир Владимирович — сильный лидер, который привык доминировать в повестке, соответственно, он выберет момент, наиболее для себя подходящий", — добавил политолог.
"В строгом соответствии с законом"
Владимир Путин не раз говорил, что еще не принял окончательное решение по поводу своего выдвижения.
Так, в конце мая он заявил об этом в интервью французской газете Figaro. Тогда Путин отметил, что последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией.
"И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией", — отметил президент.
При этом Путин отметил, что говорить о его выдвижении на пост президента говорить пока рано.
"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", — подчеркнул российский лидер.
Россияне за Путина
"Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации", говорилось в материалах "Левады-центра".
Вышедший практически параллельно с этим опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что по итогам июня уровень доверия к Путину составил 49,2%.
Кто пойдет на выборы
Ряд политиков уже заявили о своем желании участвовать в выборах 2018 года. Так, о своих планах баллотироваться объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.
"Справедливая Россия" пока не определилась со своим кандидатом.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов также не исключил своего выдвижения.
"Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата. — Прим. ред.), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы", — сказал Зюганов в рамках XVII съезда КПРФ в мае.