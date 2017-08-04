"Я подумаю": Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин пообещал подумать о своем участии в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области, отвечая на вопросы пострадавших людей.

"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — обратился один из жителей к главе государства.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил Путин.

В среду в "Единой России" заявили, что поддержат Владимира Путина, если он примет решение баллотироваться на пост президента.

"Мы поддержим нашего президента на президентских выборах, потому что мы не можем представить себе Россию с другим руководителем", — заявил журналистам лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

Прогноз эксперта

Политолог Глеб Кузнецов заявил, что его не удивляет волнение россиян по поводу президентских выборов 2018 года.

"Простые люди, естественно, волнуются: вроде до выборов времени много, а вроде уже и не много. Естественно, эта тема в повестке присутствует. Но окончательное решение президента — я думаю, это будет не ответ на чей-то вопрос, а какое-то инициативное заявление президента. Его и ждем", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Эксперт воздержался от прогнозов по поводу того, когда Путин может озвучить свое решение.

"Это может быть сегодня, а может быть в октябре. Владимир Владимирович — сильный лидер, который привык доминировать в повестке, соответственно, он выберет момент, наиболее для себя подходящий", — добавил политолог.

"В строгом соответствии с законом"

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос).

Владимир Путин не раз говорил, что еще не принял окончательное решение по поводу своего выдвижения.

Так, в конце мая он заявил об этом в интервью французской газете Figaro. Тогда Путин отметил, что последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией.

"И я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией", — отметил президент.

По его словам, в выборах смогут участвовать "все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом, процедуры".

При этом Путин отметил, что говорить о его выдвижении на пост президента говорить пока рано.

"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", — подчеркнул российский лидер.

Россияне за Путина

В начале июля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым две трети россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после выборов 2018 года. Лишь 18% респондентов видят на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

"Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации", говорилось в материалах "Левады-центра".

Вышедший практически параллельно с этим опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что по итогам июня уровень доверия к Путину составил 49,2%.

Кто пойдет на выборы

Социологи отмечают, что уровень доверия россиян к действующему президенту продолжает расти. Так, в середине июня такую позицию заняли 48,2% опрошенных.

Ряд политиков уже заявили о своем желании участвовать в выборах 2018 года. Так, о своих планах баллотироваться объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.

"Справедливая Россия" пока не определилась со своим кандидатом.

"У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня, <…> мне, то я готов, но у нас есть множество достойных кандидатов. <…> Определяться будем осенью", — заявил в апреле лидер партии Сергей Миронов.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов также не исключил своего выдвижения.

"Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата. — Прим. ред.), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы", — сказал Зюганов в рамках XVII съезда КПРФ в мае.