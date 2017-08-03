БЕРЛИН, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что Россия "осторожно поворачивается" к Европе после неоправдавшихся ожиданий касательно партнерства с КНР и США.

По его словам, президент РФ Владимир Путин надеялся достичь с Китаем партнерства на равных, но надежда не оправдала себя. "Китайцы говорят уверенно: есть только две сверхдержавы – мы и США", — заявил Габриэль в интервью изданию Stern.

Вторая надежда РФ, по словам главы МИД ФРГ, заключалась в том, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся с приходом к власти Дональда Трампа, чего тоже не произошло, отмечает Габриэль.

"Поэтому русские снова осторожно поворачиваются к Европе", — заключил Габриэль.