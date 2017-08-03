Володин заявил, что главными союзниками России остаются ее армия и флот

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными друзьями и союзниками России по-прежнему остаются ее армия и флот.

В ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", одна из участниц напомнила, что ранее император Российской империи Александр III утверждал, что у России два союзника: ее армия и флот, и в связи с этим спросила Володина, кто является друзьями и союзниками России сегодня.

"У нас есть и союзники, и друзья, но главный ваш друг и союзник – армия и флот, потому что это наша опора… Много друзей у России, но разные вызовы были перед страной, и Россия может быть только сильной", — ответил на это Володин.