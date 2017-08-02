Медведев о санкциях: американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после подписания Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях заявил, что американский истеблишмент вчистую переиграл президента США и конечная цель его действий — отстранить Трампа от власти.

В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — написал Медведев в Facebook.