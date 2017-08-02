Медведев: санкции США против России будут сохраняться десятилетиями

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США в отношении РФ носят всеобъемлющий характер и будут сохраняться десятилетиями, причем они будут жестче закона Джексона – Вэника.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента", — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что государствам предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности и отказ от решения важнейших международных проблем.