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Политика

США объявили России полноценную торговую войну, заявил Медведев

Сюжет:
Новые санкции США против России (178)
21:3502.08.2017
(обновлено: 22:10 02.08.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Приняв закон о санкциях, США объявили России полноценную торговую войну, положив конец надежде на улучшение двусторонних отношений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал он на своей странице в Facebook.

Смысл санкций без пропаганды
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Смысл санкций без пропаганды. Эксклюзивный фельетон из центра событий
Глава правительства выразил уверенность, что новые санкции против Москвы будут действовать десятилетиями и окажутся жестче ограничений, которые предусматривала поправка Джексона — Вэника, принятая в 1974 году и отмененная лишь 38 лет спустя.

"(Санкционный режим) носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента", — указал Медведев.

Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней, но и внутренней политики Соединенных Штатов, при этом интересы бизнеса США были практически проигнорированы, отметил также премьер.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — добавил Медведев.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Эксперт о новом санкционном законе США: Трамп попался в ловушку
В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором отмечается, что документ неудачен и противоречит Конституции США. Трамп также не исключил, что Вашингтон предпримет шаги, чтобы не допустить негативных последствий для американского бизнеса, друзей и союзников США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие закона о санкциях, отметил, что это ничего не меняет, поскольку документ и так был бы реализован. Говоря о возможности ответных мер, пресс-секретарь напомнил, что они "уже приняты".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Политика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
burningwater
Давайте, полноценно ответьте на это, Дмитрий - вложите еще сотенку миллиардов долларов в ценные бумаги США. Утопим их в богатстве!!!
21:38
02.08.2017
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radiozaboy
"России объявлена полноценная торговая война."

Ну так принимай бой! Или сваливай.
21:47
02.08.2017
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