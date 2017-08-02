Депутат: США хотят дестабилизировать обстановку в РФ перед выборами-2018

НАЛЬЧИК, 2 авг — РИА Новости. Власти США, принимая закон о расширении антироссийских санкций, хотят дестабилизировать ситуацию в России перед президентскими выборами 2018 года, считает член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев ("Единая Россия").

"До выборов президента России в 2018 году подобных сюрпризов нам ещё надо ждать… Причём это идёт не столько от Трампа, сколько от части американской элиты, настроенной против России. Этот закон (о расширении санкций) связываю с тем, что в России предстоят президентские выборы. Может быть, после выборов будет ослабление санкционной риторики", — сказал журналистам Шхагошев.

"Все их действия, в том числе этот закон, направлены именно на торможение развития России. Их цель — настолько, насколько возможно подобными законами и другими санкциям дестабилизировать ситуацию в стране именно перед выборами", — отметил депутат.

Вместе с тем он полагает, что России надо ориентироваться и активно развиваться инвестиционные проекты с Индией и Китаем.

"Нам все-таки нужно больше смотреть в сторону Востока, ещё больше проектов реализовывать. Мы будем пересматривать многие проекты разворачивать проекты с Индией, с Китаем. Есть же спящие инвестиционные проекты с этими странами", — отметил депутат.

Он также добавил, что необходимо развивать проекты с БРИКС и ЕврАзэс.

Парламентарий подчеркнул, что США, расширяя санкции и пытаясь навредить России, одновременно наносят вред своим партнёрам в ЕС. "Вашингтону будет сложно объяснить каким, образом этот закон будет больше настроен против России, чем против Евросоюза. Об этом говорит и мнение Берлина, озабоченность самого Трампа, который говорил, что будет обсуждать со странами ЕС последствия, которые могут быть от этого закона", — сказал Шхагошев.

Он считает достаточными принятые ранее РФ ответными меры на расширение санкций со стороны Вашингтона.

В среду представитель Белого дома подтвердил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп подписал закон по санкциям. Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3). Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.