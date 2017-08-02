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Политика

Кадыров прокомментировал новые санкции США против России

Сюжет:
Новые санкции США против России (171)
20:1102.08.2017
08521
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРамзан Кадыров. Архивное фотоРамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что санкции против России, закон о которых сегодня подписал Дональд Трамп, являются частью долговременной программой давления на РФ, они приведут к расколу между Штатами и их союзниками.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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"США стремятся полностью подорвать экономику России, вызвать хаос, ослабить страну, заставить нас жить под свою диктовку. В этом нет ничего нового. Так же столетиями грезили наши северные, южные, восточные и западные соседи. Что у них из этого получилось, хорошо известно. Россия предлагала тысячи вариантов для сохранения и улучшения отношений между РФ и США. Но каждый раз в Вашингтоне находят "повод" для нагнетания напряженности", — написал он на своей странице в Instagram.

Кадыров отметил, что армия, авиация и флот США дислоцированы во всем мире, практически по всему периметру вокруг России, в то время как он "ничего не слышал о том, чтобы в РФ строили базы вдоль мексиканской или канадской границы с США".

"Было бы странно говорить, что ничего особенного не происходит. Это долговременная программа давления на Россию. Она может продолжаться и десятилетиями. Фактически США не только ввели санкции против России, но и указали западным странам свое место, ограничив их экономическую и политическую независимость. Америка диктует Западу, у кого и что покупать. Под видом энергетической безопасности Евросоюзу навязывается сланцевый и сжиженный газ с месторождений США. Отдельные европейские политики уже забили тревогу", — отметил он.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Кадыров подчеркнул, что если США хотят лишить страну рынка сбыта энергоресурсов, развалить экономику, то "ничего из этого не выйдет". "Я твердо убежден, что санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками", — написал глава Чечни.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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