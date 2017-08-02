В Кремле считают, что ситуация с Рогозиным хуже новых санкций США

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг — РИА Новости. Ситуация с объявлением вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии абсолютно неприемлема, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Гораздо хуже (чем введение санкций США — ред.), конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема", — заявил Песков журналистам в Благовещенске.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.