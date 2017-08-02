В Кремле отреагировали на подписание Трампом закона о санкциях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг — РИА Новости. Подписание закона об антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом де-факто ничего не меняет, поскольку документ и так был бы реализован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — сказал Песков. Говоря о возможности ответных мер, пресс-секретарь напомнил, что они "уже приняты".

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Россию нельзя "сломить" санкциями. "Они должны хорошо знать, что мы не согнемся и не сломаемся", — приводит слова Небензи агентство Рейтер

В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором отмечается, что документ неудачен и противоречит Конституции США. Трамп также не исключил, что Вашингтон предпримет шаги, чтобы не допустить негативных последствий для американского бизнеса, друзей и союзников США.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя подписанный Трампом закон об антироссийских санкциях, отметил, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС "в том числе перед США". Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что Брюсселю необходимо отреагировать на шаги Вашингтона.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, Москва с 1 августа приостановила использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.