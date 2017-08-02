В Кремле отреагировали на подписание Трампом закона о санкциях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг — РИА Новости. Подписание закона об антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом де-факто ничего не меняет, поскольку документ и так был бы реализован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — сказал Песков. Говоря о возможности ответных мер, пресс-секретарь напомнил, что они "уже приняты".Рейтер.
В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором отмечается, что документ неудачен и противоречит Конституции США. Трамп также не исключил, что Вашингтон предпримет шаги, чтобы не допустить негативных последствий для американского бизнеса, друзей и союзников США.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, Москва с 1 августа приостановила использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.