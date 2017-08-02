Новые санкции станут ударом по отношениям России и США, считает Слуцкий

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о расширении санкций против РФ — новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, значительно расширяющий санкции в отношении России.

"Обе палаты конгресса США приняли законопроект о масштабном расширении санкций против России и президент Дональд Трамп его сегодня подписал. Мы понимаем, что это стало следствием чудовищной русофобской кампании в США, развёрнутой ещё при президенте Бараке Обаме. Российское досье стало главной темой для оппонентов Трампа, который находится под жесточайшем внутриполитическим прессингом", — сказал Слуцкий журналистам.

"Подписание им документа было ожидаемым. Но тем не менее, это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе", — подчеркнул он.