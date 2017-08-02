Депутат Калашников призвал симметрично ответить Молдавии за Рогозина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что РФ должна дать симметричный ответ на решение правительства Молдавии объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон-грата.

"Обязательно симметричный ответ, обязательно меры противодействия. Меры противодействия русофобской политики в Молдавии, которая есть, мы и так должны проводить и проводим", — сказал он РИА Новости.

"Я сам был в Молдове и Приднестровье, и позиция моя тоже всем известна. Если они сейчас захотят такими персонами (нон-грата) объявить своих недругов или оппонентов, то им придётся это сделать со всеми политиками России", — отметил депутат.

Говоря о Рогозине, Калашников подчеркнул, что он всегда будет на стороне истинных молдаван или приднестровцев. "Это им (правительству Молдавии), конечно, мешает. Это фигура не просто политическая, а фигура, которая может помочь и ресурсами, и возможностями, и механизмы определённые включает, которые работают достаточно эффективно. Вот им нужно этого эффективного человека выключить", — отметил парламентарий, комментируя решение молдавского кабмина.

При этом Калашников отметил, что Рогозин — человек опытный, и он найдёт возможность и без физического присутствия помогать. "Ничего экстраординарного не произошло. Но реагировать Россия обязана на это, в том числе назначить персону нон-грата с нашей стороны нужно немедленно", — заключил он.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин сделал несколько заявлений, которые якобы "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии РИА Новости пояснили, что Рогозин объявлен персоной нон грата на неопределенный срок, решение о снятии санкции с чиновника должно принимать правительство. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее назвал решение правительства Молдавии странным и невыверенным.

Рогозин и президент Молдавии Игорь Додон должны были встретиться в республике на прошлой неделе. Однако румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны самолету российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.