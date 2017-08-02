ЦИК опроверг слова Ройзмана о невозможности пройти муниципальный фильтр

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который планировал выдвинуться в кандидаты на пост губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", имел возможность собрать в поддержку своего выдвижения голоса муниципальных депутатов — свободными оставались подписи 619 депутатов в 72 из 73 районов региона, сообщило руководство Центральной избирательной комиссии.

Ройзман 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление. Как напомнил в ходе заседания в среду замглавы ЦИК Николай Булаев, Ройзман заявлял, что был собран блокирующий пакет в 18 муниципальных образованиях, который не позволял ему собрать необходимое количество голосов и преодолеть муниципальный фильтр.

"Муниципальных образований в Свердловской области 73. По тем данным, которые мы имеем, они абсолютно объективно подтверждены, свободные голоса депутатов остались в 72 муниципальных образованиях. Никакого блокирующего пакета не было, а если он был, то для этого нужно привести определенные доказательства", — заявил Булаев.

В ходе заседания он также продемонстрировал письмо, полученное из Сбербанка России, который занимается открытием избирательных счетов кандидатов на выборах. "Мы видим письмо, полученное из Сберегательного банка Российской Федерации, которое говорит о том, что господин Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия специального избирательного счета. А это значит, что вряд ли человек намерен был участвовать в избирательной кампании с самого начала, потому что вести избирательную кампанию без избирательного счета невозможно", — сказал замглавы ЦИК.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что представленные данные еще раз подтверждают политическую нечистоплотность официального заявления партии "Яблоко" по этому поводу. "Вы теперь видите, чего стоят все эти домыслы, истерики, инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, это сенсация: человек, который декларировал, что он идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета. И все остальные действия, очевидно, что это просто ложь", — сказала она.

По ее словам, критики не выдерживают ни заявления Ройзмана о том, что муниципальный фильтр невозможно преодолеть, ни его обвинения в том, что действующие кандидаты во власти забрали все подписи, не дав ему преодолеть фильтр.

"Вот реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области собрать, 72 из 73 были свободны. Если хотелось, надо было поездить и пообщаться, тогда бы уже был реальный факт, отказал тот или нет — это 619 муниципальных депутатов и глав муниципальных районов, помимо этого 91 подпись депутатов и глав представительных органов иных уровней тоже были свободны", — сообщила Памфилова.