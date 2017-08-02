СМИ узнали, кто станет новым послом России в Германии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев может сменить действующего посла России в ФРГ Владимира Гринина в ноябре, его кандидатура уже одобрена Советом Федерации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на свои источники в российских дипломатических кругах.

"Нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. На этом посту его сменит занимающий в настоящее время должность директора третьего европейского департамента МИД Сергей Нечаев… к настоящему моменту кандидатура Сергея Нечаева уже одобрена Советом Федерации, и сейчас идет сбор необходимых документов для отправки в Берлин", — говорится в сообщении.

По информации газеты, проблем с получением в дальнейшем агремана у Нечаева возникнуть не должно. "Обычно процесс выдачи агремана занимает месяц. А так на практике все происходит на основе взаимности: если на нашего посла в какой бы то ни было стране не дают агреман полтора месяца, соответственно, и мы выдерживаем такой же срок, если нет никаких других особых указаний", — рассказал газете дипломат, ответственный за вопросы протокола в центральном аппарате МИД РФ.