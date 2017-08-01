Конгрессмены предложили запретить Трампу возвращать дипсобственость России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа конгрессменов представила законопроект, в соответствии с которым президент США Дональд Трамп не должен иметь доступа к бюджетным средствам для возвращения дипсобственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк правительству РФ.

"Наши службы разведки сходятся во мнении, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году. За время своего президентства Трамп и его администрация не смогли четко и скоординированно ответить на вмешательство в нашу демократию", — говорится в заявлении конгрессмена от штата Мэриленд Антони Брауна, который возглавляет команду, выдвинувшую законопроект.

Браун заявляет, что конгресс должен гарантировать, что администрация не действует в угоду интересам России, при этом используя госсредства США. "Штат Мэриленд не должен стать плацдармом иностранного неприятеля для осуществления шпионажа и подрыва нашей нацбезопасности", — сообщается на сайте Брауна.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.