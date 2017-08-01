Путин отправился на Дальний Восток, по пути порыбачит в Южной Сибири

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Во вторник во второй половине дня по завершении рабочих встреч президент России Владимир Путин вылетел на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии", — рассказал Песков.

"Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", — отметил пресс-секретарь.