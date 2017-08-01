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Политика

Дипмиссия США в РФ отвергла обвинения, что намерено усложняет выдачу виз

Сюжет:
Новые санкции США против России (146)
15:2201.08.2017
(обновлено: 16:00 01.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фотоГосударственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Утверждения СМИ о том, что посольство США в РФ намеренно увеличило число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

Дача в Серебряном бору. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ответные меры: американцев проводили из Серебряного Бора
Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя фирмы, помогающей гражданам России получить право на въезд в США, сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в американских визах после того, как Москва ответила на санкционный законопроект Вашингтона решением сократить персонал дипмиссий США в стране.

"Мы в курсе многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения о том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью", — сказала Олсон.

Она отметила, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые "были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру".

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© Ruptly
Дипломаты США на грузовиках вывозят свое имущество с дачи в Серебряном Бору

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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"Еще есть время": ЕС намерен обсудить с Трампом новые санкции против России
"Но здесь нет никакой связи. Те корректировки были осуществлены в соответствие с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов. Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью", — добавила Олсон.

Она напомнила, что эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов — общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру.

Чтобы получить дополнительную информацию о процессе выдачи виз и времени ожидания, посольство советует обращаться на сайт www.ustraveldocs.com.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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piter.vsem
Мы не увеличивали отказы , мы просто обиделись ! А визы мы даём , но редко . Просто мы привыкли брать а не выдавать.
15:34
01.08.2017
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