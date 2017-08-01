МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Утверждения СМИ о том, что посольство США в РФ намеренно увеличило число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.
"Мы в курсе многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения о том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью", — сказала Олсон.
Она отметила, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые "были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру".
Она напомнила, что эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов — общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру.
Чтобы получить дополнительную информацию о процессе выдачи виз и времени ожидания, посольство советует обращаться на сайт www.ustraveldocs.com.
55.4%Реакция слишком мягкая
1.5%Ответ слишком жесткий
43.1%Россия отреагировала адекватно
Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>