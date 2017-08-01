МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американские дипломаты выполнили настоятельную просьбу российского МИД до 1 августа покинуть дачу в Серебряном Бору в Москве. Уже в 11:20 последняя машина с красными дипномерами уехала из дачи, а на её ворота повестили небольшой замок.
Уже с пятницы 28 июля у дачи стали дежурить съёмочные группы всех российских телеканалов — журналисты заглядывали в щели забора в надежде увидеть хоть какие-то признаки сбора вещей или наоборот, подготовки к обороне. Телевизионщики атаковали также прогуливающихся мимо полуголых отдыхающих и физкультурников с просьбами поделиться хоть какими-то впечатлениями от такого волнующего соседства.
Однако какое-то движение началось только утром во вторник. По отзывам журналистов, около семи утра на территорию дачи заехала колонна из трёх грузовиков, микроавтобуса и внедорожника.
Во время погрузки раздался колокольный звон из церкви на другом берегу Москвы-реки. Журналисты стали шутить, что ритуал экзорцизма в самом разгаре, и теперь, видимо, нужно ждать батюшку, который окропит освободившуюся дачу. Вместо этого, правда, прошёл дождь. "Природа плачет, расставаясь с американцами", — родилась новая шутка.
Вскоре около ворот дачи появились полицейские и экологический патруль — они следили за порядком и даже в какой-то момент запретили запуски коптера.
Затем приехало одно юго-азиатское телевидение, что, по старой журналистской примете, является верным признаком того, что все закончилось.