МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американские дипломаты выполнили настоятельную просьбу российского МИД до 1 августа покинуть дачу в Серебряном Бору в Москве. Уже в 11:20 последняя машина с красными дипномерами уехала из дачи, а на её ворота повестили небольшой замок.

В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складом на улице Дорожная (район Чертаново Южное). Это было сделано в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.

Уже с пятницы 28 июля у дачи стали дежурить съёмочные группы всех российских телеканалов — журналисты заглядывали в щели забора в надежде увидеть хоть какие-то признаки сбора вещей или наоборот, подготовки к обороне. Телевизионщики атаковали также прогуливающихся мимо полуголых отдыхающих и физкультурников с просьбами поделиться хоть какими-то впечатлениями от такого волнующего соседства.

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Однако какое-то движение началось только утром во вторник. По отзывам журналистов, около семи утра на территорию дачи заехала колонна из трёх грузовиков, микроавтобуса и внедорожника.

Через дыры в заборе и с крыш своих автомобилей корреспонденты видели, как в машины грузят мебель, кровати и ящики. Демонтировали даже детскую площадку, до этого установленную во дворе. За работой грузчиков наблюдала группа людей в хороших строгих костюмах. А после окончания погрузки от этой группы отделилась молодая женщина, которая раздала всем журналистам визитки пресс-центра посольства — на русском и английском языках.

Во время погрузки раздался колокольный звон из церкви на другом берегу Москвы-реки. Журналисты стали шутить, что ритуал экзорцизма в самом разгаре, и теперь, видимо, нужно ждать батюшку, который окропит освободившуюся дачу. Вместо этого, правда, прошёл дождь. "Природа плачет, расставаясь с американцами", — родилась новая шутка.

Вскоре около ворот дачи появились полицейские и экологический патруль — они следили за порядком и даже в какой-то момент запретили запуски коптера.

Наконец, к 10 часам основные работы были закончены. Под щелканье камер и прямые эфиры телевизионщиков колонна покинула территорию, там остался только один микроавтобус с дипномерами — возможно, для улаживания последних формальностей. К 11:20 закончились и они, машина выехала со двора. Неразговорчивая женщина повесила на ворота небольшой замочек, который тут же испытал свои пятнадцать минут славы — снять его в своих стенд-апах посчитали нужным все телеканалы.

Затем приехало одно юго-азиатское телевидение, что, по старой журналистской примете, является верным признаком того, что все закончилось.