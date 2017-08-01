Машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей со склада посольства США на улице Дорожной в Москве

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей со склада посольства США на улице Дорожной в Москве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три грузовика, микроавтобус, джип и такси покинули дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Перед этим их загрузили мебелью и ящиками. Машины находились на территории дачи с семи часов утра.

Перед тем как колонна покинула Серебряный Бор, сотрудница посольства раздала журналистам визитки с контактами пресс-офиса, предложив обращаться за комментариями.

Последние два уехавших сотрудника повесили на ворота дачи замок.

В конце прошлой недели Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий до 455 человек и лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице. Эти меры стали ответом на изъятие США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.

Серебряный Бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москве-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-е годы XX века. В Серебряном Бору находится коттеджный поселок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе еще с советского времени — дача посольства США. Американская дача находится в 50 метрах от ближайшего пляжа, в конце улицы Таманской.