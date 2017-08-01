Машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три грузовика, микроавтобус, джип и такси покинули дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед тем как колонна покинула Серебряный Бор, сотрудница посольства раздала журналистам визитки с контактами пресс-офиса, предложив обращаться за комментариями.
Последние два уехавших сотрудника повесили на ворота дачи замок.
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Серебряный Бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москве-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-е годы XX века. В Серебряном Бору находится коттеджный поселок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе еще с советского времени — дача посольства США. Американская дача находится в 50 метрах от ближайшего пляжа, в конце улицы Таманской.