С дачи посольства США в Москве готовятся выехать пять грузовых машин

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пять грузовых машин готовятся выехать с территории дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Сейчас машины, некоторые с дипномерами, стоят на территории дачи и грузятся. "Это последние вещи, остальное уже вывезли", — сказал журналистам охранник дачи.

Около дачи дежурят несколько съёмочных групп российских телеканалов.

В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.

Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-ые годы 20-го века. В Серебряном Бору находится коттеджный посёлок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе, ещё с советского времени — дача посольства США.