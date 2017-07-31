МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обвинения со стороны посольства США в том, что американским дипломатам раньше времени заблокировали доступ к даче в Москве, является провокацией. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД России.

Ранее глава пресс-службы посольства США в России Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты уже два дня не могут попасть на дачу в Серебряном Бору, и отметила, что дипмиссия уже обратилась по этому поводу к российской стороне и намерена сделать это еще раз во вторник.

"Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче", — сообщил РИА Новости источник в МИД. Он пояснил, что дача "находится в природоохранной зоне — в Серебряном Бору, куда грузовой транспорт не пускают", при этом американские дипломаты "не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика".

Когда 31 июля МИД России решил вопрос с пропусками и "работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали", рассказал источник.

"Насколько мы знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали", — заключили в министерстве.

Ранее МИД России заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Действия Москвы стали ответом на пакет антироссийских санкций, принятых администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Тогда Вашингтон среди прочего закрыл доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, мотивировав это якобы имевшим место "вмешательством" в американские выборы.