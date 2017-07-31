Пентагон прокомментировал решение России о сокращении дипмиссий США

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Решение властей РФ сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ пока не отразилось на контактах по линии военных двух стран, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Мне об этом неизвестно. Я не видел, кто эти люди (подлежащие сокращению – ред.), будут ли среди них военные атташе. Мы это выясним. Но в противном случае это не имеет влияния на наши (Пентагона – ред.) операции", — заявил Дэвис на брифинге.

Он напомнил, что между военными двух стран по-прежнему действуют каналы связи для предотвращения конфликтов в Сирии.

"Мы регулярно общаемся, и пока никакого влияния это (сокращение персонала – ред.) не оказывает", — добавил Дэвис.