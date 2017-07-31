Зюганов назвал санкции США холодным душем для тех, кто ждет "перезагрузки"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые американские санкции в отношении России должны стать отрезвляющим холодным душем для тех, кто до сих пор тщетно надеется на очередную "перезагрузку" отношений с США, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подчеркивая необходимость изменений стратегического курса РФ.

"Новые американские санкции окончательно развеяли надежды тех в верхушке России, кто мечтал встроиться в мировую олигархию хотя бы и на правах младшего партнера", — говорится в официальном заявлении Зюганова, которое размещено на сайте КПРФ.

Зюганов подчеркивает, что коммунистическая партия неоднократно предупреждала, что мнимое дружелюбие Запада — лишь элемент стратегической маскировки, подчеркивает лидер коммунистов.

"КПРФ осуждает американские санкции как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как проявление полного презрения к интересам России, жесткого намерения задушить своего исторического оппонента. Вместе с тем, мы убеждены, что враждебные действия США должны стать отрезвляющим холодным душем для тех, кто еще до сих пор тщетно надеется на очередную "перезагрузку" отношений с Америкой", — отмечает лидер коммунистов.

По его мнению, речь должна идти о смене стратегического курса. "Нынешний курс — абсолютно тупиковый. Его продолжение с учетом вполне выявившегося намерения Запада окончательно разгромить Россию ведет к национальной катастрофе. Достаточно много социально-экономических факторов свидетельствуют о том, что мы движемся к этой катастрофе быстрыми темпами", — полагает он.

Зюганов убежден, что необходим полный пересмотр социально-экономической политики. "С неолиберализмом экономблока правительства, обслуживающего компрадорскую буржуазию, должно быть покончено. Надо резко повысить роль государства в управлении социально-экономическими процессами", — отмечает он.

"Вектор развития страны должен быть немедленно развернут в сторону народа, а не кучки олигархов. Власть обязана сделать все для подъема реального, производственного сектора. Должна быть прекращена постыдная зависимость благосостояния России от экспорта энергоносителей, что делает ее особо уязвимой перед лицом иностранного давления", — говорится в заявлении.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь президент США имеет 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".