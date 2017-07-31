Политолог прокомментировал ответные меры РФ на новые санкции США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия приняла меры по сокращению численности американского посольства, не дожидаясь подписи президента США Дональда Трампа под новыми антироссийскими санкциями, чтобы повлиять на его решение – Россия как бы предлагает США остановиться на этом уровне взаимных санкций и контрсанкций, считает российский эксперт, сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Россия могла ответить (на высылку российских дипломатов из США — ред.) уже давно, потому что это обычная дипломатическая практика. Но у меня есть личное ощущение, что Россия хочет попробовать повлиять на процесс подписания этого документа (нового закона о санкциях против России, а также КНДР и Ирана", — заявил РИА Новости Владимир Васильев.

"Вопрос о зеркальном, симметричном ответе на дипломатический демарш Обамы – он даже затянулся, прошло уже 8 месяцев. Ее все равно надо было проводить, потому что американцы не собирались возвращать нам эту собственность и не собирались вести разговоры по численности дипломатического персонала. А вот повлиять на Трампа можно. Учитывая специфику Трампа, его стремление действовать по настроению. Утром – подпишу, вечером – не подпишу. Это тонкая дипломатия", — добавил эксперт.

Еще одна причина, почему российские меры приняты именно сейчас, считает Васильев, это "еще раз твердо сказать Трампу, что, может быть, эскалацию на этом стоит закончить". "Это явно сказал президент Путин вчера в интервью", — отметил эксперт.

В то же время вероятность того, что Трамп сейчас подпишет этот законопроект, эксперт оценил в 90%. "Но в какой форме это будет? Можно что-то затянуть. Трамп может сказать, что он не против, но требует какой-то доработки", — отметил сотрудник Института США и Канады.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь президент США имеет 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.