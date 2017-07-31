В Кремле призвали США отказаться от "политической шизофрении"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Для нормализации отношений РФ и США необходимо проявление политической воли к налаживанию отношений и отказ от попыток санкционного диктата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как можно нормализовать отношения РФ и США.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Путин акцентировал заинтересованность РФ продолжать взаимодействие в сфере общих интересов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.