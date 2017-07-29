В Совфеде ответили на слова Госдепа о желании улучшить отношения с Россией

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал демагогией заявление главы Госдепа Рекса Тиллерсона о том, что новые американские санкции направлены на улучшение отношений с Россией.

Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июля 2017 г.

По словам сенатора, раз США вводят санкции "лишь ради улучшения отношений и дружбы с Россией", то и ответные меры Москвы — "тоже во имя дружбы".

Пушков также сыронизировал, что сокращение дипломатического персонала США в России должно быть воспринято как дружеский сигнал.

Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 29, 2017

​Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу заявил, что новые санкции США приняты из желания улучшить отношения с Россией. Он выразил надежду, что сотрудничество с Москвой по важнейшим вопросам продолжится, а введенные против нее ограничения больше не потребуются.

Безосновательными надежды Тиллерсона и назвал первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. "В России прекрасно понимают, что цель и смысл закона, вводящего новые антироссийские санкции, что бы ни говорил американский госсекретарь, — изоляция нашей страны", — заявил он РИА Новости.